針對京華城容積違失案，台北市議員許淑華指出，京華城的容積獎勵達560％後仍不滿足，還向柯市府陳情爭取12萬平方公尺樓地板面積，雖然後續行政訴訟是北市府勝訴，但最終北市都委會拍板用都更容積獎勵補償京華城，認為這就是京華城案的肇因，要求北市府將相關資料交給廉政署廉政委員會以及政風單位調查；台北市長蔣萬安則強調北市政風處會釐清。

許淑華整理時序，指出2018年1月18日北市府核定京華城法定容積達560％後，他們還不滿足，仍在2020年提出陳情，要求爭取12萬平方公尺樓地板面積，也就是3.6萬坪的室內面積，結果那時柯市府團隊接到陳情後就開始研議。

她說，但那時有個關鍵一役，就是京華城對市政府提起訴訟時，2020年7月16日法院判北市府勝訴，原本勝訴後北市府可以藉此直接拒絕12萬平方公尺樓地板面積的要求，但同年7月30日第768次都委會卻拍板，用都更容積獎勵方式補償京華城。

許淑華強調，京華城案的開端就在這裡，如果沒有這個開端，大概就沒有後續的所有問題；同時許淑華也反問蔣萬安，是否認同這種補償京華城的方式；蔣萬安直言自己不認同，因為行政法院已經駁回，所以沒有所謂保底12萬平方公尺樓地板面積這件事情。

接著許淑華再追問，後來又變成再送5585坪，結果被監察院糾正，所以這就是一個關鍵，當時都委會的主持人是前北市副市長彭振聲，如果當時的會議主持人是台北市副市長李四川，「會同意用補償的概念嗎？」蔣萬安也趕緊否認。

許淑華指出，如果那時不同意補償，就不會有今天的事情，所以關鍵就在這裡，所以請政風單位去查這裡，要求蔣萬安把相關資料交給廉政委員會；蔣萬安強調，這部分政風處一定會去釐清，而北市政風處長林炤宏也承諾會再去處理。