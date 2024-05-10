中市神岡區張男指控，公所的排水溝未清淤，害家人慘遭蚊蟲叮咬、精神飽受痛苦，有3人就醫；公所決定廢溝後，又遲未處理，他自掏腰包36萬餘元雇工拆溝、回填，張家6人提國賠求償；公所抗辯，因疫情升級才無法施工。法官採信區公所說法，但求償回填費用合理，一審判賠9萬餘元，二審認定改判12萬餘元，全案確定。

張等主張，住家旁由神岡區公所興建的排水溝，遭鄰居以紅磚水泥圍堵部分溝道，致無法排水孳生蚊蟲，公所怠於清疏導致排水溝堵塞，同住親友6人自2020年1月起慘遭蚊蟲、跳蚤叮咬，不但精神痛苦，有3人因而就醫。

為避免持續遭蚊蟲叮咬，張自掏腰包在2021年6月間雇工填平，共花36萬5000元，張等6人提起國賠，提具施工估價單、診斷證明及雙腳遭叮咬照，並求償施工費36萬餘元及精神撫慰金1萬至6萬元不等。

區公所抗辯，並未怠於執行、管理，2018年間為解決排水而增設抽水機，電源設在張家，但張家卻蓄意不開電源導致積水；公所已多次派員抽水、清理。

公所強調，決議廢溝後，2021年5月12日辦會勘，張也同意以砂土回填方式填平，但因新冠肺炎疫情在1周後升為第三級警戒直至7月26日止，填平工程因而暫緩。張雇工以紅磚、水泥砂填平，並施作平台，公所提具業者估價預算書，砂土填平費用僅為9萬3381元。

一審法官採信區公所說法，並認定，公所原需付填平工程費，經張雇工施工後，獲免付該費用的不當利益，判賠9萬3381元，張等不服上訴。

台中高分院追查，張雇工的業者回函證稱，張確實支付36萬5000元施工費用；3人遭蟲咬就醫時間持續到水溝填平後的半年至1年，並無從推論與排水溝有關。法官認定，總價扣除拆溝費用23萬8100元即為砂土回填費，改判賠12萬6900元，不得上訴。