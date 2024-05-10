發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」，今日在立法院召開記者會表示，第一階段中選會已通過，明起展開第二階段連署，目標將在60日內達成5萬份連署，行動小組也公布7個實體連署站。基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府不受外界影響，會專心致力拚市政。

活動領銜人戴璟安今日首度露面，他說，今年3月8日展開第一階段連署，獲得約1萬人支持，明正式開始第二階段的罷免連署，期間60天，目標訂在收集5萬份的罷免連署書，相信這一次的罷免活動，都是基隆市民第一次參與。

李晏蓉說，團隊在連署期間除了網路宣傳外，也會著重實體活動。另外基隆地區有許多老年人的聲音是被忽略的，因此鼓勵民眾提供罷免連署站空間，目標是每個行政區都有，來方便年長者連署。

基隆市政府發言人呂謦煒回應表示，市府不受外界影響，會專心致力拚市政。

此外，國民黨立委許宇甄等人將提案修改「公職人員選舉罷免法」提高罷免門檻，新增罷免案「同意票數需超過被罷免人當初當選得票數」才能過關，是否為針對謝國樑罷免案的反制作為，仍有待觀察。

根據中選會統計，前年基隆市長選舉選舉人數為30萬7913人，因此至少要提出3080名符合規定的提議人名冊，目前已完成第一階段提議作業。第二階段連署人數需原選舉區選舉人總數10％以上，因此至少需3萬792人連署才能過關，而第三階段投票，要7萬6979票才會通過罷免案。