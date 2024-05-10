為因應桃園國際機場第三航廈即將開通，預估至2040年，每年三個機場航廈出入境總運量將達8200萬人次，桃園市議員提出有增加班次、增購列車的必要性，桃園捷運公司總經理莊英震回應，目前與中央協調後預計增購10輛列車並於明年上半年招標，經費分別由中央及地方各負擔30億，對此議員也質疑，因桃園捷運股份由桃園市、台北市及新北市組成，雙北是否願意負擔這項支出是個難題。

桃園市議會10日為桃園捷運及航空城公司工作報告，桃園捷運公司表示，桃園國際機場第三航站區工程建設正如火如荼進行，預計2026年第三航廈及A14機場第三航站完工啟用，預估至2040年三個機場航廈出入境總運力將達每年8200萬人次，另加上2025年林口媒體園區陸續完工、2027年台北雙星工程完工及2028年A23中壢車站通車等，將持續帶動整體運量，現有的電聯車營運班距僅能維持每15分鐘1列直達車及普通車，無法滿足尖峰時段的流量。

桃園市議員陳美梅、許家睿提出，為因應桃園捷運的運量逐漸攀升，有增加班次及增購列車的必要，對此桃園捷運公司總經理莊英震回應，之前向中央提出增購15輛列車，但3月與中央協調後，中央建議先增購10列車，後續再行調整，而經費預估60億元，中央負擔30億，其餘由地方負擔。

桃園市議員劉勝權表示，增購列車並非解決運量危機的方法之一，不少列車都仍停在維修廠維修，若加速列車安檢及維修的速度，可以讓更多列車同時上線，解決運量的問題，劉勝全也質疑，因桃園捷運股份由桃園市、台北市及新北市組成，雙北是否願意負擔這項支出是個難題。

莊英震說明，桃園捷運公司股份結構約為桃園市64％、新北市29％及台北市6％，增購列車的計畫提出後，中央需要半年的作業時間，而目前桃捷公司也已著手與雙北市政府進行溝通，若雙北不願支付該筆費用，則是由桃園市政府全盤接收，屆時股份佔比也會有所變動，增購車輛的60億元仍是預估金額，待報價出來後才可知道詳細預算，預計明年上半年進行招標事項。