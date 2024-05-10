新北市議員山田摩衣10日質詢時指出，今年初才審議通過板橋富豪社區海砂屋，進度過慢，建議市府應採取專案處理。（高鈞麟攝）

0403花蓮大地震後，全台餘震不斷，許多民眾的住宅房屋受損嚴重，民進黨新北市議員山田摩衣10日質詢時指出，今年初才審議通過板橋富豪社區海砂屋，進度過慢，建議市府應採取專案處理，住宅安全不能拖延，一定要給市民安心的家，都更必須要加速，市民才能放心。

山田摩衣首先詢問工務局長祝惠美，地震過後新北市海砂屋的狀況。祝惠美指出，新北市列管90多處海砂屋，依照《海砂屋自治條例》，被列管的所有權人必須在地震後陳報住宅狀況。

山田摩衣表示，2020年市長侯友宜曾發文，板橋富豪社區最快2023年拆除重建， 但是到了今年1月，才僅審議通過都更，迄今仍未動工，市府應採取專案處理，加速都更進度。

山田摩衣說，板橋為新北市首善之區，住宅梁柱裂開、天花板脫落、鋼筋外露，「你們敢住嗎？」富豪社區海砂屋已同意都更，但是後續何時召開聽證會，仍未確定，使得民眾心慌。

山田摩衣強調，都更海砂屋進度不能只起頭而已，後續面沒有再輔導民眾，必須要讓民眾知道透明完整的計畫程序，住宅安全不能拖延，一定要給市民安心的家，都更要加速，市民才能放心。