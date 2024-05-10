楊蒨時和媽媽感情緊密。（藝起發光提供）

楊蒨時睽違7年終於再推出新單曲〈呼求祢聖名〉，回想錄製前一晚，還緊張到失眠，好在與製作人黃昺翔是認識多年的好友，也擁有共同信仰，所以錄音前兩人透過聊天和溝通，讓她很快地就卸下了緊張感，楊蒨時回想當時也說：「雖然在舞台上演出我很能夠掌握自己的狀態，但我其實是有錄音室恐懼症，因為錄音的機會真的不多，那這次剛好是很熟悉的製作人黃昺翔，所以就會一直聊天講話，討論歌曲，就讓我反而很放鬆，讓我很快進入大家一起工作的模式，有同心往一個事情邁進的感覺。」

唱起這首福音單曲〈呼求祢聖名〉，楊蒨時也覺得不只是想唱給大家聽，在製作人黃昺翔和老婆魏妙如一開始創作時，就覺得一定要給楊蒨時來唱，希望透過這首歌曲，讓她可以有更多的力量去突破自我，而對於為她量身打造的歌曲，楊蒨時也說：「像是『大海直到地極』、『走向豐盛應許之地』這兩段歌詞，都有突破界線的感覺，也讓我覺得應該要更放膽去唱，放膽去做想做的事情，不要自我設限。」

而母親節將至，楊蒨時也感謝上天帶給罹癌的母親奇蹟的希望，由於兩年前媽媽罹患乳癌後，雖然透過開刀切除腫瘤，但是媽媽透過檢測後決定不要化療，之後癌症復發擴散，當時楊蒨時和媽媽就同心禱告，希望可以幫助媽媽找到方法治病，而後還真的發生奇蹟，醫生先前建議的健保補助標靶藥物，竟然和媽媽的基因檢測吻合，而且全台灣能夠得到這項補助的人少之又少，而媽媽則是全台灣第八位，也讓楊蒨時感謝上天的幫忙，讓媽媽可以不用透過化療，仍能繼續治療癌症。

而面對媽媽罹癌的病況，楊蒨時只想好好把握時間，尤其是看到媽媽非常坦然的面對，甚至還告知楊蒨時和姊姊，在生病的這段日子最後的心願，就是希望不要化療，楊蒨時也說「媽媽在剛罹癌的時候，就有說這是他第二次罹癌，之前是罹患皮膚癌，那時候完全好了，這次的心境就覺得很平靜，就如果真的要走就走，但是他說他怕痛，就不想在一個很痛苦的狀況下離開，想要有尊嚴。」

而一直以來都跟媽媽很親近的楊蒨時，雖然婚後搬出去住，但仍堅持住在媽媽家附近，這兩年只要有時間就會陪媽媽，不只相約到阿里山旅行四天三夜，還帶媽媽飛去美國探望家人，接下來計畫要帶媽媽回去雲南故鄉，楊蒨時說：「我跟姊姊就有問媽媽，還有哪邊想去，或是想要體驗的事情，就一起去體驗，要去哪裡旅行，還想做什麼事就去做，就把握每一個時刻。」

至於母親節要怎麼度過，楊蒨時笑說：「會陪媽媽去看一場電影，因為我們家的儀式感，就是蠻單純的，就是簡簡單單的過，然後一起吃個飯」，另外也有在計畫要帶媽媽去近郊的海邊走走，可能是去淡水散散步，看看海，總覺得看得到出海口的地方，放鬆地吹吹海風，心情也會跟著開闊。