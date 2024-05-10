桃園市長張善政與教育局長劉仲成10日一同見證開南大學與桃園各高中職成為夥伴關係，開南大學響應張善政鼓勵桃園學子在地就學的期盼，再加碼讓開南大學學子今年繳交學費，將比國立大學還要來得少，學生每學期保持在每班前20％，即能享有每學期最高8000元的獎學金。

教育局表示，教育部鼓勵高中職與大學高等教育建立策略聯盟與教育夥伴關係，進行資源整合與共享，因應新課綱多元學習與彈性學習的挑戰，教育部積極透過優質且均質化的精進策略，大學與高中職校進行策略聯盟，除可透過大學協助提升高中職的教學品質，大學也可藉此更加了解高中職需求，對大學校院的教學或學生學習有很大的助益，對大學及高中職而言，策略聯盟可收互蒙其利的效用。

開南大學表示，開南大學這次與桃園在地30所高中職簽約，加碼提供了獎學金為桃園市留才、培育年輕學子，希望未來能為桃園、為台灣盡一份力，而開南大學與桃園高中職校長共同完成簽署，象徵大學攜手高中職典範傳承、創新且教育合作的寓意，彼此共同為桃園學子建立的多元學習教育舞台。

開南大學校長林玥秀表示，開南大學致力讓桃園子弟具有國際化視野，讓學生們體驗外籍生眾多的優勢。因應台積電日本熊本廠擴建的新氣象，開大也推出半導體學程，培訓對晶元半導體產業有興趣的學生，畢業即參與台積電以及上百家上下游科技產業鏈。另開南大學以行動結盟高中職校，加碼提供桃園子弟每學期6000至8000元的獎學金。

開南大學顏志光董事長說，開南大學與桃園高中職校長共同完成簽署，象徵開南大學攜手高中職典範傳承、創新且教育合作的寓意，彼此共同為桃園學子建立的多元學習教育舞台。