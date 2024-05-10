女星謝忻最近被周刊拍到，與交往5年的律師男友約會，感情相當穩定。昨（9日）謝忻突PO身穿銀色婚紗的限時動態，引起關注。

畫面中，謝忻盤起秀髮，穿著一件正面開深V直逼肚臍的銀色婚紗，站在店內裡的鏡子前拉起裙擺，優雅又貴氣，且手臂很纖細。

謝忻PO婚紗時，同時分享瘦身方式。（圖／謝忻IG）

仔細一看，謝忻在裙襬旁放上小小的字，分享四天瘦1.2公斤的訣竅，原來她每天吃足夠的蔬菜量，再加上一顆蛋就搞定，顯見她在減肥方面具有強大的毅力。

稍早，謝忻又發布一模一樣的婚紗動態，同樣用貼圖遮住胸前。眼看自己因穿婚紗而無預警登上各大新聞媒體，謝忻傻眼地表示：「那個…這是銀色。一直到記者小姐姐傳訊息給我，我才知道發生什麼事。」間接否認結婚傳聞。

根據《鏡週刊》報導，謝忻和律師男友心靈契合，但暫無婚頭。而謝忻6日發文指出，有記者問她是否換男友，讓她忍不住自嘲：「沒有吧，是我比較怕被換吧？」謝忻透露和男友一起參加某拍賣會的預展，近距離欣賞大師們的畫作，兩人互動輕鬆自在，「看來目前沒有換或被換的危機」。