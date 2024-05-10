桃園市龍潭區郭姓男子為身障者陪同母親至大溪區報稅，卻因為人多而走散了，不知為何走到21公里的龜山區忠義路三段某倉儲，走失將近24小時，剛好被上班民眾發現男子行為異常報警處理，員警趕到現場發現郭男喃喃自語無法正常對話雞同鴨講，員警透過分局偵查隊人臉辨識系統確認身分，立即通知家屬趕到龜山分局坪頂派出所領回兒子，在感謝員警細心照顧後，返家休息，警方呼籲親人容易走失要配戴防走失手鍊、GPS定位器等物品，或衣服繡上聯絡方式，讓親人可以順利返家。

龜山分局坪頂派出所員警劉文進、郭銘宸9日中午獲報位於龜山區忠義路三段217巷內有男疑似身障者迷坐在倉儲前，影響車輛出入，員警前往查看，發現身穿綠色上衣、米色短褲男子正坐在地上喃喃自語，員警上前詢問男子時發現雞同鴨講、無法正常溝通，加上身上並無任何可供辨識的證件或手環，只好先帶回派出所安置休息。

因為男子明顯無法正確說出姓名，員警先將男子正面、側面拍照，傳送分局偵查隊透過高科技人臉辨識系統過濾清查，發現一位家住龍潭區45歲郭姓男子有百分之80相似，曾經有走失紀錄，立即以報案紀錄上報案人聯繫果然「賓果」，婦人表示前日下午帶兒子前往大溪區報稅，，卻因為人多而走散了，本來自己發動親友找人，如果24小時後仍未找到人，就要去派出所報案協尋，沒想到會接獲21公里遠的龜山分局坪頂派出所通知人找到了，非常感謝警方細心及幫忙，才讓兒子沒有發生危險，也立即趕到派出所認領將兒子帶回家休息。

龜山分局坪頂派出所所長孫維鴻表示，當事人已有失蹤4次紀錄，呼籲有易走失親人一定要戴防走失手鍊、GPS定位器等物品，或在衣服內側繡上聯繫的方式，如果真發生走失時，被熱心民眾或警方發現可以立即辨識快速聯絡家屬。