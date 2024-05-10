白嘉莉今展示全新畫作。（羅永銘攝）

白嘉莉今展示新作「馬到福到」。（羅永銘攝）

習畫44年的「最美麗主持人」白嘉莉日前榮獲第65屆文藝獎「美術類」獎章殊榮，今（10日）舉辦慶賀酒會，邀請包括資深男星唐威、主播陳雅琳在內等多位政商名流。她主持過多檔節目，更在70年代開創訪談性節目，是否想過要復出？她今大方給出答案。

76歲的白嘉莉認為，她已經離開電視主持許久，現在演藝圈中有許多優秀的主持人，就把機會留給年輕人，她專注於繪畫就好，「我不會再主持節目了，我每天早上起來就是畫畫，畫畫的時候心情很愉悅，每天都很高興」。

她說，她曾在訪問藝術家張大千時受到對方的鼓勵，開始動筆繪畫，「大千先生跟我說，嘉莉我看得出來你有繪畫的天分，他要我拿起畫筆去畫畫，看來大千先生在那個時候就會看相了，我想他如果知道我得了這個獎，他一定也會很開心」。

白嘉莉日前用「始料未及」形容得獎心情，今天在現場再展出「馬到福到」、「綻放的火鶴花」等5幅全新畫作，也開心的吟詩「寶劍鋒自磨礪出，梅花香自苦寒來」，表示不經過一番的磨練努力，是不可能會有好成績的。

她說，大家都知道一分努力一分收穫，她花了44年學習繪畫，很開心可以用畫作療癒大家，更開心可以獲獎得到殊榮。她謙虛表示，雖然已經繪畫多年，還有地方需要進步，「我在疫情之前經常旅遊世界各地，每到一個地方都會去參觀博物館、美術館，還會跟當地畫家交流，他們都會把他們的特別心得介紹給我，我也會將一些地方色彩融入到畫中」。

白嘉莉今在酒會上看到多位許久未見的好友，開心的跟眾人留下合影，「我非常的開心，很難得大家都來參加」。與會的主播陳雅琳，久違在公開場合露面，她低調不願受訪，想把焦點目光都留給主人白嘉莉。