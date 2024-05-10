不少人將職業列入擇偶標準，一名男網友分享，綜合自身與朋友經驗，他完全不想和女老師在一起，因為很多女老師眼睛都長在頭頂上，也很喜歡管控另一半，引起網友討論，不少苦主表示，被虐才會想跟女老師交往，個性真的太機車了。

一名男網友在PTT上分享，曾認識一個女學生，還沒畢業眼睛就長在頭頂上，明明還沒找到工作，卻很自信地說，自己畢業後當老師，每個月薪水肯定是6、7萬元起跳，而且一輩子都工作穩定，然後就開始大談自己的教育方針。

男網友表示，老師會管理學生，長期處在「領導地位」，讓很多老師下班後，也習慣管控自己的另一半，因此對他來說，就算一個女生再漂亮，只要職業是老師，他基本上都是謝謝再連絡，同時也很好奇那些跟女老師在一起的男生，到底都在想什麼。

不過也有網友持不同意見，認為女老師在婚戀市場上其實很夯，是許多長輩的首選，很多幼教女老師還沒30歲就結婚了。