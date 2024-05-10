桃園機場今下午2時左右傳出地下樓層包括美食街與部分停車場，有民眾摸黑用餐。桃園機場公司表示，停電後立即派員檢修，約10分鐘後復電，初步檢查是供電迴路跳脫。

桃機公司說明，桃園機場第二航廈10日下午2時左右，停車場及地下美食街局部小區域短暫停電，機場公司立即派員檢修，14時10分左右陸續恢復照明供電，未影響旅客及機場運作。

針對跳電原因，桃機公司說，初步檢查為機場內供電迴路跳脫，已復歸電源並檢查異常原因。

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