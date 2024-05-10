今（10日）下午15時許，國道1號北向15.5公里東湖交流道發生4車追撞事故，現場1輛大貨車追撞3自小客，造成車流嚴重回堵2公里，目前事故占用外側2車道，事故排除中，詳細事故原因還有待國道警調查釐清。請駕駛人小心行駛。

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