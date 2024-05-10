紫爆！國一北上東湖追撞事故 車流回堵2公里 15:392024/05/10 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（10日）下午15時許，國道1號北向15.5公里東湖交流道發生4車追撞事故。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（10日）下午15時許，國道1號北向15.5公里東湖交流道發生4車追撞事故，現場1輛大貨車追撞3自小客，造成車流嚴重回堵2公里，目前事故占用外側2車道，事故排除中，詳細事故原因還有待國道警調查釐清。請駕駛人小心行駛。 快改道！國1北上西螺交流道8車追撞 全線暫封閉回堵9公里 三年了！太魯閣事故再進隧道 尋獲「親人遺骨」心痛：回家了 家長注意！基隆「龍寶寶」升國中 新生報到期程一次看 #東湖 #2公里 #事故 #紫爆 #國一 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 學長注意！大車事故頻傳 高雄交大隊長提3重點2提醒 16:472024/05/02 社會 陽光刺眼！ BMW撞上分隔島號誌桿 車頭全毀駕駛幸只受輕傷 17:562024/05/09 社會 中警母親節前夕辦超夯講座 狂吸17所大專院校師生出席 13:492024/05/03 寶島 立彩建設捐贈2輛黃牌重機 助攻霧峰警局快速處理車禍事故 20:402024/05/04 財經 國道增畫9處「視覺化減速」 車速最多降9％避翻覆事故 18:162024/05/07 生活 太魯閣事故再找到35遺骸、14遺物 台鐵回應了 15:362024/05/08 生活 桃園2週停電17次 台電重申：配電事故與缺電不同 12:102024/05/05 財經 五一收假華南將遇新一輪強降水 警惕疊加效應嚴防二次事故 23:312024/05/03 兩岸 國道翻車沒放警示牌 險害追撞釀二次事故 12:222024/05/02 社會 躺清水隧道3年！太魯閣事故家屬重返現場 又發現11人骸骨、遺物 10:162024/05/08 生活 郊山事故多！地勢落差增難度 桃消防訓練繩索救援 14:492024/05/09 社會 電動車自燃事故頻傳 3大原因曝光 一文看懂如何安全選車 21:312024/05/09 兩岸 事隔3年！太魯閣號列車事故隧道 再發現11名罹難者遺骸 12:352024/05/08 社會 品觀點｜台南首季交通事故死亡數降幅六都居冠！較前年同期降4成 14:112024/05/01 寶島 外籍移工事故頻傳 八德消防分隊3語言消防宣導 12:162024/04/30 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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