桃園市政府消防局與中央警察大學於10日在中央警察大學科學館三樓國際會議廳，以「智慧桃園．美好實現」為主題，聯合舉辦「2024消防科技與實務學術研討會」，共吸引近兩百位專家、學者、學生參與。

中央警察大學校長楊源明表示，由於現今災害型態複雜多變，消防面對「如何提升並兼顧消防同仁救災安全及效率」此議題沒有一絲自滿餘地，基此，希望藉由本次研討會的契機，透過學校消防系及國內產官學各界專家的經驗所長，大家集思廣益，共同謀求更安全有效的消防救災及安全管理模式，結合科技與實務應用，持續精進消防工作，一同打造更安全的樂居家園。

桃園市政府副秘書長金志聿表示，有鑑於桃園市為國內工業科技大城，歷來發生多起工廠倉儲災例，因此，桃園市府團隊相當重視「如何提升並兼顧消防同仁救災安全及救災效率」議題，也促成了本次研討會舉辦的契機，廣邀國內產官學界等各領域專家一同研討消防科技應用議題。而消防局深耕資通訊領域導入救災多年，102年間即首創全國建置民眾版及消防版「專用報案派遣APP」，108至111年間持續推動建置「救災無線電數位化」、「RFID物聯網／車聯網管理系統」、「救災車組派遣模組」、「救災現場人員／器材管理系統」等專案，透過消防科技精進救災派遣及救災效率，並於今年以「透過物聯網技術建立智慧派遣、效率救災模式」為主題，代表桃園市政府參加美國智慧城市連結組織舉辦第8屆智慧20大獎（Smart 20 Awards），於五大洲各國城市當中脫穎而出，榮獲前20大影響力創新獎項殊榮。

桃園市消防局也說，此次研討會消防局除了分享智慧20大獎得獎經驗外，並由內政部消防署主任秘書張裕忠、中央警察大學消防學系教授簡賢文等各產官學界專家發表專題演講，另桃園市政府消防局亦發表三篇實務論文，包括「高架倉儲消防安全管理之探討」、「透過物聯網技術提升消防救災效率與安全」及「以半結構訪談法探討火場資訊需求」作為拋磚引玉，全場合計辦理專題演講3場次及論文發表11篇，希望能透過研討會學術交流，讓台灣的消防在科技領域上有更大的突破、提供民眾更好的服務。