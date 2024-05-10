有些情侶可能因價值觀不同，或是生活習慣差異大而分開，但繞了一圈又選擇回到對方身邊。《搜狐網》運勢專欄分享3星座組合分手後容易復合，由於他們都太念舊，重新遇到後會回想起過往點滴，認為舊愛還是最美。

▎金牛座＆巨蟹座

金牛和巨蟹特別念舊，就算分開了，依舊對前任念念不忘，甚至留戀於過往回憶，金牛雖然平時很木訥，不過一旦進入戀愛，會百分百付出真心，巨蟹待人體貼溫柔，同時又很享受對方的付出，雙方雖然因矛盾而分開，但復合機率極高。

▎巨蟹座＆處女座

處女擁有一顆赤誠的心，難以忘懷過去的感情，巨蟹同樣很念舊，兩人當初可能因磨合問題而分開，不過再度重逢後，總是會對彼此產生深厚感情，過去的情誼重新被喚醒，就算分開期間曾認識其他異性，最終仍認為舊愛最好而復合。

▎處女座＆天蠍座

天蠍對感情的佔有慾極強，就算分手了，只要前任還沒忘記自己，就會想辦法闖進對方的生活，甚至是管東管西，兩人起初可能因矛盾而分開，但重新遇到後，會回想起過去的生活，因而舊情復燃，繞了一圈還是選擇在一起。

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