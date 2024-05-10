台北市長蔣萬安今(10)日赴台北市議會，針對4大案做專案報告，台北市議員游淑慧發現，前台北市長、民眾黨主席柯文哲過去任內多次會見威京集團主席沈慶京，同時也有一個請託關說案發到都發局手上交辦，詢問政風處是否在廉政登錄系統找到紀錄；北市政風處長林炤宏表示，沒有發現相關紀錄，後續所有資料都會向廉政署廉政委員會匯報。

游淑慧指出，針對跟市府有業務往來的業者，如果有請託、關說、餐飲、致贈禮物，照理說都要登錄，她詢問政風處，京華城案件後，有無去清查過，過去柯文哲在見沈慶京時有沒有做過廉政登錄，「因為柯文哲沒有否認跟沈慶京見過多次」。

林炤宏對此則說，這邊看到是沒有；游淑慧接著追問，柯過去跟沈見面時，「都沒有進行過廉政登錄？」；林炤宏回應，他也許是基於一些公務理由或什麼狀況，實際情形並不清楚，這邊資料沒有發現。

游淑慧提到，現在事實證明就是有一個請託關說案，交辦到北市都發局手上，「是否有收過市長室，以交辦單且有文號管制的請託關說案」；北市都發局長王玉芬則承認，回答是。

游淑慧再問政風處，按照規定，如果有請託關說是否就應該要登錄，對此林炤宏也給出肯定的答案；游淑慧進一步追問林炤宏，「基於政風處，他有沒有按照廉政規範去進行登錄」，林炤宏則說「目前沒有」。

游淑慧表示，廉政署是這個案子的統籌調查機關，希望政風處把所有資料全部往上匯報；林炤宏則強調，都已經匯報。