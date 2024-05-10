眼球先生（左起）和趙小僑一起以獨角獸為創作基礎，鼓勵辛苦求子的媽媽們，右為送子鳥院長。（送子鳥診所提供）

劉亮佐（左）陪愛妻趙小僑工作。（送子鳥診所提供）

44歲趙小僑和藝術家眼球先生今（10）日出席送子鳥《給勇氣一個擁抱》公共藝術記者會，2人以獨角獸為構想，創作雕塑鼓勵所有辛苦求子的母親。趙小僑女兒典典寶寶已1歲10個月，她透露因經歷過懷胎的折磨與不安，原先和先生劉亮佐（斗哥）已堅決不生2寶，最近這想法開始鬆動了，站一旁的老公卻眉頭深鎖。

斗哥透露老婆每次都會看著女兒，再對他說：「寶寶那麼可愛怎麼辦。」有天老婆講完這句話，突然說：「我沒有放棄再生一個。」他心頭一驚回覆：「妳要不要再想仔細一點。」斗哥表示其實當下聽到有3成開心，但另外7成是真的覺得不要，「我現在工作完回家，看到典典就一個頭兩個大。」加上年紀也大了，已經56歲的劉亮佐說有天抱女兒外出，還被叫爺爺。

趙小僑話也沒說死，認為等新房裝潢完成，典典上幼兒園，大約2年後衡量經濟狀況，或許可以考慮，「我取了96個卵，我還有胚胎凍著，但因為我有免疫問題，也沒把握再一次會不會成功。」送子鳥院長在旁鼓吹說：「妳一定可以，最高紀錄有62歲生雙胞胎。」斗哥一聽搞笑對老婆說：「妳趕快決定啦，要的話我現在要把身體弄好。」而日前趙小僑好友賴薇如子宮外孕大出血，她說看到新聞有立刻傳訊息關心，還有寄營養品給她。

這周末就是母親節，趙小僑一家人已經先吃過飯了，母親節當天應該帶女兒去上藝術課、順便去公園放電。她笑說兒子劉子銓自從典典寶寶出生後就沒送過禮物，「他覺得現在有了典典，送禮物就不是只有自己的事情，他還跟典典說以後母親節就是妳的事了。」現在典典偶爾會挑戰媽媽底線，趙小僑分享有回典典喝奶故意把奶吐滿身，她警告後典典仍故我，讓她理智線險些斷裂。