新竹市《漫人祭－2024新竹國際動漫節》將於25、26日在新竹市立體育館登場。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市《漫人祭－2024新竹國際動漫節》將於25、26日在新竹市立體育館登場，今年以國際展覽、祭典舞台、漫人市集為主軸，現場有5大展區，帶領參與者深入探索新竹的動漫文化、感受台灣漫畫的多元風貌及國際動漫的精彩魅力，有興趣的朋友不容錯過。

市長高虹安表示，市府團隊持續秉持「美感新竹、青年活力」施政理念，積極推動青年政策，青年的創新活力是城市進步的關鍵，市府首次以動漫節形式展現新竹的多元特色，打造跨越室內外場域的全新動漫節，透過動漫世界的自由和熱情，為年輕人提供展現自我的絕佳平台。

文化局長王翔郁表示，今年動漫節將是1場竹市與國際動漫文化的交流盛事，匯集美日台及新竹等地的14位動漫藝術家，展區作品跨越國界，將為大家帶來獨特的動漫體驗。包括「竹漫，新竹漫人」展出新竹當地漫畫家作品，串聯在地動漫文化；「金漫，台灣漫人」匯聚金漫獎得主作品，呈現台灣漫畫豐富多彩。

「風漫，國際漫人」感受國際優秀動漫作品的魅力，展現來自美國、日本以及台灣的精彩作品；「新漫，初心漫人」展示了學校聯展作品，讓年輕學子有機會展現自己的創作；「七龍珠，我的夥伴」紀念展區，則帶領大家重溫經典美好。

文化局表示，除了展覽之外，動漫節規畫眾多精彩活動，在「祭典舞台」將帶來Cosplay大賽、動漫音樂秀、Coser及VTuber分享會等精彩節目，讓動漫Coser們盡情展現自我。另在體育館內將有原創社團及動漫商品攤位。

孔廟廣場有「漫人市集」與《好好手感微笑市集》合作，匯集70家品牌攤位，包括手工藝品、文創商品和創意美食等，為動漫節增添更多魅力。

文化局說明，動漫節也特別開發原創IP「魔法少女與HSIN喵」，活動特別舉辦6場「HSIN喵魔法陣工作坊」。

此外，25日首日活動將邀請資深美漫畫創作者Brent Anderson於現場分享美漫作品創作歷程，更集結台灣本土動畫導演王世偉、邱立偉及王登鈺到場交流。

26日則邀請作品改編電影及電視劇的漫畫家日下棗及左萱分享創作歷程，透過講座與更多對動漫有興趣的朋友們互動啟發，相關活動將於10日中午12時起開放線上報名，報名可至（https://linktr.ee/acf_hsinchu）查詢。

文化局補充，動漫節更與竹市旅宿業合作，來新竹住1晚即可享有住宿專屬優惠，並有機會獲得限量動漫好禮，以及參加Coser分享會的限定席位！此外，「新竹國際動漫節」臉書粉專熱烈募集「關於我在風城，四格漫畫」以及「炸裂！漫人祭應援舞」線上活動，歡迎動漫迷展現精彩創作，詳情請上「新竹國際動漫節」臉書粉專或新竹市文化局官網查詢。