F-16改裝的X-62A人工智慧（AI）戰機2日載著美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）起飛。（美聯社）

一架獨特的 F-16 戰機2日從加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）起飛，機上載的不是別人，正是美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）。

《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）9日報導，通常高官搭乘這類先進戰機，往往是在宣傳作秀，以提升政治或軍力形象。然而，這次飛行卻值得進行徹底分析和國際研究。為什麼？因為肯達爾搭乘的是名為X-62A的改裝F-16人工智慧（AI）戰機。

真正令人驚嘆的是肯達爾坐在前座，而在整個飛行過程中，主要由AI控制，讓他得以一窺未來。而F-16，尤其是「可變飛行模擬試驗機」（VISTA）與F-35、殲-20、Su-57等重量級戰機相比，在戰鬥殺傷力上意外出色。但究竟是什麼讓它與眾不同？

肯達爾飛行後強調，電腦為 F-16 等戰機帶來明顯優勢，因為電腦不會疲勞、不會恐懼，而且精確度始終如一。此外，它們還能處理大量資料，簡言之，這讓它們的效率可能比人類更高。這架AI戰機與一位擁有 2,000—3,000小時飛行經驗的老練飛行員較量，結果雙方勢均力敵。

然而，肯達爾認為，要是AI戰機面對經驗較少的飛行員，無疑會獲勝。而在AI自主戰機競技場，除了美國外，還有中俄等強勁對手。他強調，在使用自動化武器方面，美國最關心的，仍然是遵守武裝衝突原則。儘管機器能發揮重要作用，但人類最終還是要對它們的創造、測試、操作和使用負責。