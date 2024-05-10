一名高姓男子今日下午開車在基隆市基金一路往基隆方向行駛，因後方有救護車鳴笛靠近，他為讓救護車往內側靠，但卻不慎撞擊中央分隔島導致車子失控翻車，撞擊人行道護欄在興石福德宮一帶才停下，他受困車內連忙緊急爬出，頭部和胸口有撞到，但沒有明顯外傷，也表示不必送醫。
警方表示，今日下午1點許，高男駕駛的的自小客車在基金一路滾一圈翻到四輪朝天，卡在旁邊鐵護欄才停下，在路面及護欄撞出刮痕，受困在駕駛座。高男奮力爬出脫困，表示「頭和胸口有撞到，但還好」，意識清楚。
高男表示，他剛下國道三號基金交流道，開到基金一路「國揚大地」社區附近時，因後方有一輛救護車一直鳴笛靠近，前方又有一輛國光客運，他情急為讓救護車，就往內側車道開，結果卻不小心撞擊中央分隔島邊緣，導致翻車滾到外側，撞擊人行道及護欄。
警方趕到現場時發現高男是自撞翻車，並沒有和其他車輛有碰撞，酒測值為0，現場採證後請他找拖吊車來處理。高男表示，他原本要到長庚抽血檢查，因為翻車後車頂凹損嚴重，他擔心自小客受損狀況，向警方表示要處理車子，不用送醫。
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