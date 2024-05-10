一名高姓男子今日下午開車在基隆市基金一路為閃避救護車不慎撞擊中央分隔島，導致車子失控翻車，受困車內爬出無明顯外傷，幸無大礙。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

一名高姓男子今日下午開車在基隆市基金一路往基隆方向行駛，因後方有救護車鳴笛靠近，他為讓救護車往內側靠，但卻不慎撞擊中央分隔島導致車子失控翻車，撞擊人行道護欄在興石福德宮一帶才停下，他受困車內連忙緊急爬出，頭部和胸口有撞到，但沒有明顯外傷，也表示不必送醫。

警方表示，今日下午1點許，高男駕駛的的自小客車在基金一路滾一圈翻到四輪朝天，卡在旁邊鐵護欄才停下，在路面及護欄撞出刮痕，受困在駕駛座。高男奮力爬出脫困，表示「頭和胸口有撞到，但還好」，意識清楚。

高男表示，他剛下國道三號基金交流道，開到基金一路「國揚大地」社區附近時，因後方有一輛救護車一直鳴笛靠近，前方又有一輛國光客運，他情急為讓救護車，就往內側車道開，結果卻不小心撞擊中央分隔島邊緣，導致翻車滾到外側，撞擊人行道及護欄。

警方趕到現場時發現高男是自撞翻車，並沒有和其他車輛有碰撞，酒測值為0，現場採證後請他找拖吊車來處理。高男表示，他原本要到長庚抽血檢查，因為翻車後車頂凹損嚴重，他擔心自小客受損狀況，向警方表示要處理車子，不用送醫。