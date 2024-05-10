福裕10日董事會通過113年度第一季合併財務報告，第一季營收3.13億元，每股虧損0.09元，董事會也決議，配發0.10元現金股息、以及0.70元的股票股利，合計0.80元，福裕副董事長董上裕表示，第一季營收全部都是工具機本業的收入，因營運成本較高，才會小虧。

董上裕指出，福裕10日董事會同時通過以6.42億元，向高雄客運購買位於高鐵左營生活圈的773.82坪「住五」土地，未來將與擁有另外50％的地產三地集團，共同推案。

他說，該筆土地目前是一家汽家展售中心，這筆位於博愛路和大中路的土地，預定今年底完成土地交割，由於台積電前進高雄設廠，加上橋頭科學園區多家電子科技產業進駐，為了因應辦公的需求，預計明年推出商辦大樓。

董上裕表示，由於該地距離高鐵左營站開車大約5分鐘的車程，在推案的產品上，才選擇放棄住宅大樓的興建，改採推出商辦大樓。

該地是福裕進軍房市的第二筆購得的土地，福裕第一個建案是位於台南高鐵裕的一個住宅大樓，董上裕指出，該住宅大樓案預定2027年完工，因此，最快也要到2027年才能認列房地產的營收。