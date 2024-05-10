李姓網友10日凌晨於臉書指出，76歲的父親加入股票操盤群組後遭詐騙，甚至將96坪3000萬房產過戶後才得知自己被騙，桃園市蘆竹警分局已通知被害人到場釐清案情，相關事證仍待釐清。

據了解，該名網友父親加入股票群組後，詐騙集團花了將近1年的時間設局，告知他可賺進4000萬，但須先支付1600萬元的服務費才可領出，李姓老翁告知對方沒有那麼多錢，但詐騙集團竟誘使老翁將3000萬元的房產過戶繳交，過戶後才得知自己被騙，前前後後李姓老翁共面交了6次加上匯款2次。

蘆竹警分局表示，有關網傳民眾遭詐案件，近日已由新北市永和警分局依單一窗口轉至蘆竹分局南崁派出所，如今已通知被害人到場釐清案情，首次面交於永和地區，首次匯款則是於蘆竹地區，另刑事警察局也主動協助偵辦，由於此案已掌握特定對象並報請桃園地方檢察署指揮偵辦中，相關事證因偵查不公開不方便提供，再次呼籲，投資請透過合法管道，切勿輕信Line群組指示投資。