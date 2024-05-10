37歲郭姓男子本月1日，前往中央北路某民宅，與58歲陳男發生爭執，過程中陳拿刀刺中郭的胸部靠腋下地方，陳後來前往新光醫院包紮、住院，郭後來陷入昏迷，經搶救後7日宣告不治，北投警方依過失致死罪將陳送辦，但10日郭男解剖時，法醫驗出致死的並非胸部這刀，全案正由士林地檢署偵辦釐清中。

檢警調查，郭當天是和另名曾姓男子，去找1名張姓女友人，郭、曾與陳3人互看不爽，在張女家中口角、拉扯，3人後來離開，又在街邊打起來，陳拿預藏的刀子刺中郭的胸部。

郭當時還不以為意，到醫院治療後被告知要住院觀察，晚上還跑到士林夜市與友人吃宵夜，但2日時突然病情加劇，整個人陷入昏迷，一直到7日宣告不治，北投警方調查後傳喚陳男，將他依過失致死罪送辦。

但全案又出現轉折，郭男遺體10日進行解剖時，法醫發現他的死因並非來自刀傷，全案目前正由檢警進一步調查中。