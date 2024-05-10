一名30歲男子至急診就醫，結果被診斷出肝膿瘍，醫師進一步探究原因，發現問題出在他的飲食習慣，原來對方從小就愛吃生魚片，幾乎每隔2天就會想吃1次，長久過量食用，最終導致病菌超標釀成疾病。醫師也藉此提醒，不是完全不能吃生魚片，但務必要注意食物來源，以及食用頻率不要太高。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在個人網站撰文表示，有些食物一定得吃熟食，像是豬肉有旋毛蟲、豬肉條蟲等，若沒有煮熟，吃到這些病原體可能會造成心肌炎、腦炎，甚至失明等情況發生，嚴重還恐有致命風險。

然而，有些食物可以生吃，但陳榮堅也強調，前提是一定要確認食物來源且有妥善處理好，像是生魚片可能藏有中華肝吸蟲、阿米巴原蟲、海獸胃線蟲等，從而導致肝膿瘍、胃出血等問題發生。

陳榮堅接著就提到，先前曾在急診室會診一名患有肝膿瘍的30歲男子，一般來說，肝膿瘍容易在免疫狀況有問題，或是患有糖尿病的人身上發生，但對方兩者都沒有，因此推測問題可能出自於飲食習慣。

經進一步詢問，該男子這才透露，從小就愛吃生魚片，無論身在何處，只要有生魚片料理就會去吃，且每隔2天就會想吃1次。陳榮堅說，由於病人吃生魚片的頻率實在太高，檢查化驗結果顯示，是中華肝吸蟲的病原體造成肝膿瘍。

陳榮堅提醒，實際上人體對於絕大多數微生物都具有免疫能力，因此不是完全不能吃生魚片，但必須注意食物的來源，以及食用的頻率不要太高。

另外，生魚片除了有寄生蟲問題外，營養師蔡濰安曾表示，生魚片雖保有魚類的營養成分，但卻含有硫胺酶（thiaminase），其會破壞維生素B1的結構，吃太多可能造成人體缺乏維生素B1，易導致腹瀉、水腫、疲勞及食慾不振等症狀。她並建議免疫力較低、小孩、老人、腸胃功能不佳者等，最好不要吃生魚片。