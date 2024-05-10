桃園市親子教育協會攜手桃園寶貝潛能發展中心，於母親節前夕舉辦了一場意義非凡的關懷活動，由協會的老師帶領11名弱勢的學童，一同至中心與身心障礙幼童製作母親節蛋糕，藉此活動讓弱勢學童展現付出與關懷，並且讓身心障礙幼童與一般學童互動，體現社會共融。

桃園市親子教育協會表示，今日活動孩子們和身心障礙幼童的一起努力，共同製作美味的蛋糕。其中令人感動的是，孩子們會主動伸出手，幫助小寶貝們一起製作蛋糕，協助塗抹奶油、擺放裝飾品，他們互相幫助、互相鼓勵，共同完成了一個美味的蛋糕。

親子教育協會主任侯霽芸表示：協會所服務的學童是屬於弱勢的學童（包含單親、低收、受刑人、原民、外籍及家暴等），這些孩子可以接受外界的幫忙，但更可以學習對他人服務與付出。因此這次特別帶著孩子們來參與這樣的活動，在現場讓他們展現愛與共融，回到家中也將懷抱著感恩的心，將做好的蛋糕贈送給照顧他們的家人。也特別感謝許婷惠小姐與光和日記手作工坊贊助這次蛋糕材料，讓孩子們有個美好的午後。

寶貝潛能發展中心主任曾筱歡則分享，寶貝中心在桃園地區已服務了19年，致力於身心障礙者的照顧支持及社會參與。這次母親節蛋糕製作活動，讓中心的小寶貝們增加了人際互動，並感受到了社會的關懷，也讓學童們更加認識身心障礙者。中心將持續幫助身心障礙者學習照顧自己，學習生活技能，減輕身心障礙家庭龐大的照顧壓力，邀請社會大眾小額捐款支持。