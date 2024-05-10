一名旅居國外的女網友隔海控訴，詐團專挑老人家弱點，對在台的76歲老父親連哄帶騙，誆走了價值3千萬的房子，並感慨報案後卻被警方冷漠對待，痛心直言：「台灣就是詐騙天堂」。該文在網上掀起熱烈討論，案件目前由桃園蘆竹分局偵辦中，不少警察同仁也發出共鳴，感嘆「我們有足夠的人手嗎？」。

一名網友在臉書社團「靠北police」分享女子的文章，指出在新聞媒體充斥著打詐專法通過、友軍單位又阻擋了多少詐騙案時，還是一直有人遭受詐騙，「真實的案件數？真實的受騙金額？問問看外勤受理的同仁就知道了」。

原PO指出，宣導很重要，有個很重的刑度也很重要，「但我們有足夠的人手嗎？」；光是受理一件詐騙案，傳真來、傳真去，就需要花多久時間，更遑論後續的偵辦人手，「打詐國家隊？所有事情都交到警察的手上，真的適合嗎？」。

貼文曝光後，引起不少警察同仁共鳴，留言回應「打詐口號人人都會喊，特別是上級長官，怎麼做都是你看我、我看你，人人都不會，民眾還相信的死去活來，不要貪心才是保護自己的最佳方法」、「問那些立法委員啊，詐欺刑責輕微還不修，抓到人又怎樣，關沒多久就假釋出獄，大玩脫產戲碼錢也追不回來，然後繼續用騙來的錢過上高端生活」、「想要靠政府解決詐騙案件是不可能的，像這種Line詐騙群組，等立法院立法給警察權力，可以監控老百姓的Line群組對話，可以直無視他人直接刪除群組，再來叫警察處理」。