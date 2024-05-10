海山分局長陳保緒致贈Mega50餐飲及宴會總監江宜芳感謝狀。（海山分局提供）

母親節將至，為慶祝母親節表達對母親的敬意，板橋地區Mega50餐飲及宴會總監江宜芳提供康乃馨花束予海山警分局，由分局長陳保緒親自致贈康乃馨花束及蛋糕給分局內的母親們，感謝分局內母親同仁們長期為警政工作、社會及家庭的努力與付出，表達最誠摯的感謝與祝福，這讓收到禮物的女性同仁倍感母親節的意義與溫馨。

陳保緒表示，女性同仁從職場下班後，在家庭又要展現母親堅毅溫柔的一面，十分偉大，除了在家扮演相夫教子的角色外，面對繁雜的勤業務工作，承受著龐大的工作壓力，有時輪值深夜勤務，24小時擔服勤務維護治安交安，是相當辛苦的角色，她們的辛勤勞動和無私奉獻令人敬佩，因此感謝各位全職媽媽的努力，因為妳們的付出，打造更安定的社會力量。

最後陳保緒亦勉勵每位女性同仁都能在自己的工作領域與家庭活找到平衡點，如同母親一樣堅毅地守護著每一個家庭，繼續為板橋地區的治安、交通、為民服務工作努力。