國民黨立委徐巧芯日前公開外交部送交立院援助烏克蘭密件部分內容被外交部提告，同黨新北市議員呂家愷對此表示「這題連拗都不能拗，建議徐巧芯趕快認錯」，被外界解讀為不挺徐巧芯，呂家愷10日受訪澄清，表示他日前發言造成黨內困擾，會好好地來改進，他也要親自向徐巧芯喊話，「巧芯真的要加油」，希望這些不實的指控以及輿論可以早點落幕。

呂家愷表示，4月13日後徐巧芯就被政治追殺，他在節目上都說是有弊案堅持追查，支持針對現行制度不合理的地方，可以在國會討論及改變，自己的個性會檢討反省，在節目上講的話可能不周全，造成黨困擾他會改進，不希望造成誤會。

針對在節目中提到違反刑法一事，呂家愷表示，外交部已經提告，現行法規有沒有可以檢討的地方，機密有沒有那麼嚴重到需要司法判定，這都可以討論，希望大家還是給願意認真監督的立委肯定，他呼籲部會跟立委溝通不要夾帶私人恩怨，應就事論事。

針對民代監督政府時出具密件，呂家愷表示，只能說要謹慎一些，相信大家初衷都是希望國家更好，想為人民納稅錢把關。呂也親自向徐巧芯喊話，「巧芯真的要加油，希望這些不實的指控以及輿論可以早點落幕」。