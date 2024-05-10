美國商務部以危及國家安全、違反外交政策利益為由，周四（9日）將中國大陸37家企業列入貿易黑名單，其中包括美國最大的軍工供應商之一中國電子科技集團（CETC）。專家直言，在全球經濟運作之下，美國仍需依賴中國供應商和中國的產品，中國最大軍工供應商遭制裁，美國正​​在搬石頭砸自己的腳。

日經亞洲報導，37家公司被列入貿易限制名單，包括北京量子資訊科學研究院、上海量子科學研究中心，以及國有中國電子科技集團公司（CETC）旗下的其他幾家高科技研究機構。

這次列入出口管制的清單中，中國電子科技集團最受外界矚目。去（2023）年，這家公司因向中國解放軍的航太計畫提供支持，而被拜登政府列入黑名單。

報導指出，隨著美國持續打壓中國，北京政府加速打造自家晶片，擴大國內研發投資，以減少對國外晶片的依賴。中國電科在擴大研究力度和整合國有科技公司方面，發揮了重要作用。

2021年，中國電科併購在無線通訊和安全領域具有優勢的中國普天集團，去年也併購國有數位服務供應商中國華錄集團，中國電科成為中國軍工電子主力軍、網信事業國家隊。

而中電科晶片技術有限公司總部位於重慶，生產矽基模擬半導體晶片、模組及相關產品，目前擁有約1.2萬名員工，也涉足5G和鋰電池業務。

Crowell & Moring 高級法律顧問伯恩斯（Clif Burns）表示，目前晶片幾乎採用美國技術製造，即使是在國外生產，影響的範圍也非常廣泛，預期未來美國將祭出更多制裁措施。

2018年以來，至少有20家CETC子公司被列入實體清單，導致美國供應商向清單上的實體出貨變得更加困難。伯恩斯不諱言，在某種程度上，美國正​​在搬石頭砸自己的腳，因為在全球經濟運作之下，美國仍需依賴中國供應商和中國的產品。