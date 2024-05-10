0403地震重創花蓮，上百戶建物列紅黃單需修繕或重建，花蓮縣府與慈濟研擬中繼屋（組合屋）為中長期安置，縣府連兩天召開說明會，當初有意願入住約有300戶，不過確切戶數仍未定案，縣府盤點現有土地後，基地將以花蓮市信義國小旁空地為主，力拚明年5、6月完工。

花蓮縣政府規劃中繼屋，一連兩天辦理受災戶入住意願調查說明會，縣長徐榛蔚說明地震重建等。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府社會處長陳加富今天在議會工作報告，縣府提出中繼屋（組合屋）中長期安置規劃，引起議員關心。目前紅黃單戶上百件，已先安置受災戶，在中央基金租金補貼，受災戶所有權人最長可到2年，非所有權人1年，都在執行中，災民可先放心去租屋，暫時緩解居住問題。

他說，縣府提供各樣長期配套措施，永久中繼屋是其中一項，對象是所有權人且永久居住者。一連兩天辦理調查說明會，當初調查中繼屋需求戶數約305戶，昨天跟前天到場表達有意願入住戶數約86戶，不過說明仍在進行中，戶數尚未確認。

陳加富也說，同時與受災戶雙向溝通入住中繼屋等後續問題，並跟受災戶溝通，若家中為紅黃單，之後進行重建、修繕、以及弱層補強型等面臨的問題與經費等。

要蓋中繼屋的基地，將以花蓮市信義國小旁空地為主，力拚明年5、6月完工。（王志偉攝）

陳加富表示，中繼屋選定地點位在廣東街跟信義街交叉口，信義國小後面，大概有1300坪、縣有土地，已請慈濟協助興建中繼屋，不過慈濟也要先確認暸解需求數，且蓋法涉及建蔽率跟容積率，目前初步4層樓，第一層樓會用全部停車空間，必須有細部規劃才能公告。

陳加富表示，縣長徐榛蔚希望能在一年內完成，預定最快明年5、6月完工讓受災戶入住。之後還持續進行受災戶入住中繼屋調查，如民眾不克前來說明會，也將電話訪問方式完成居住需求調查。