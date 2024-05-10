台南安平漁光島海岸風光優美，島外港灣「月牙灣」沙灘更是踏浪、賞夕陽的絕佳去處，近年成為網美打卡、拍攝婚紗的聖地。而台南市府與台灣港務公司早於111年執行「漁光島土地擴大都市計畫」，訴求將漁光島定位為觀光遊憩商業及親水遊憩區，未來預計投入1.5億元興建旅客服務中心、特色體驗基地、觀夕漁光平台等設施，打造台南觀光休閒新亮點。

漁光島沙灘（大月牙灣）。（圖／高雄港務分公司安平港營運處）

台灣港務公司說明，漁光島是離市區最近的美麗沙灘，具有飽富綠意防風林、夕陽餘暉的美景，近年因為國民運動潮、藝文觀光風盛起而成為台南旅遊新興景點。市府與港務公司攜手合作，投入建構完善基礎設施，並持續辦理招商。港務公司表示，未來將投入1.5億元興建旅客服務中心、特色體驗基地及觀夕漁光平台等，結合人文、娛樂休憩與自然景觀，開發以滿足國內外觀光客設施機能，預計於115年完工。

台灣港務公司補充，港務公司近兩年陸續投入3億元建設漁光島相關基礎建設及景觀設施，以為台南打造具質感的新興旅遊風潮。港務公司此次也預計投入9,000萬元經費，在沙灘入口處建設地景藝術設置工程，結合三鯤鯓特色，並融入人文、藝術、歷史等元素之設計理念，打造風貌獨特的休閒新景點。

台灣港務公司表示，後續漁光島將採分期分區逐步發展親水娛樂遊憩、歡樂濱海服務、慢活度假與沙灘遊憩體驗等觀光遊憩事業。而為緩解屆時或將增加的交通量，港務公司目前已著手辦理漁光橋路型調整（中長程）方案，配合台南市政府市地重劃，改建漁光橋全線為四車道（兩進兩出）供市民及遊客通行，且內灣區道路也將同步進行改建。港務公司承諾，未來將持續挹注經費於漁光島的基礎建設，打造漁光島成為親水、低碳、樂活生態島。