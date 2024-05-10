在電影《花月殺手》中，莉莉葛萊史東以精湛演技為角色注入靈魂，成為首位榮獲奧斯卡和金球獎最佳女主角獎提名的美國原住民演員，並奪下金球獎影后，為美國原住民演員創下重要里程碑。莉莉葛萊史東即將帶來全新力作，將領銜演出並監製 Apple 原創電影《帕瓦之舞》。

該片在 2023 年的日舞影展首次亮相，就獲得極高的評價，爛番茄新鮮指數高達 97％。透過一個溫馨卻令人心碎的故事，為全國失蹤和被謀殺的原住民族婦女發聲。導演艾莉卡特倫布雷（Erica Tremblay）表示：「我們的電影《帕瓦之舞》在 Apple TV＋ 找到了完美的家，我非常高興能與全球觀眾分享這兩個塞尼卡部落和卡尤加部落（Seneca-Cayuga ）女性的美麗故事。作為一位美國原住民電影製作人，看到我的族群融入豐富的電影世界，真的是夢想成真。」

由奧斯卡金獎入圍者莉莉葛萊史東領銜主演，《三松鎮殺人事件》伊莎貝爾德羅伊奧森、 《不可能的任務：致命清算》 希亞溫漢參與演出，並由《原鄉之犬》艾莉卡特倫布雷擔任導演和製作人，並與米希雅納艾莉絲共同編劇，細膩描繪出美國原住民女性的堅韌和力量。