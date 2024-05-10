台中東勢三仙師徒步環台第25站到台東縣成功鎮。（蔡旻妤攝）

台中東勢巧聖仙師廟供奉主神巧聖仙師、泥水工程業的祖師荷葉仙師與鋼鐵工匠業的爐公仙師，三仙師環台徒步祈福遶境4月20日起駕，將徒步行經全台16縣市、60間友廟祈福，今天第20天來到台東縣成功鎮二聖宮，台東縣議員許進榮特地前往迎接。

台中東勢三仙師徒步環台第25站到台東縣成功鎮。（蔡旻妤攝）

許進榮表示，昨日接獲花蓮友廟通知，巧聖仙師、荷葉仙師、爐公仙師等共5尊神尊今日來到台東縣成功鎮，陪大家50天徒步環島祈福。他指出，疫情前早有規畫，前兩年因疫情影響未到台東，近期疫情趨緩、口罩令也解封，今年終於可以行腳。

東勢巧聖仙師祖廟主任委員余在坤說明，全台繞境自4月20日到6月8日止，今年是第2趟出門，走到今天剛好是第20天、第25站，總共要走遍60間友宮廟，明日啟程會往南部走，要腳踏實地徒步環台，依照中、北、東、南、中路線遶行全台各縣市。

因林木業發達，台中東勢早期是軍工匠首、伐木匠人的聚居地，人稱東勢為「匠寮」，匠人採料危險性較高，為安定民心，就在東勢匠寮巷旁興建供奉魯班公的仙師廟，東勢巧聖仙師廟是全台巧聖仙師廟的開基祖廟，與東勢的開發史有密不可分的關係。