直播天后李明珊（丟丟妹）以海派的叫賣方式走紅，曾創下單月破億元的營收，近來又認愛「台中髮型教父」之稱的髮廊老闆Tommy，可說是事業愛情兩得意，但從事直播多年的她，卻在日前突透露想休息，未來規劃曝光，引起粉絲討論。

丟丟妹6日突然在社群鬆口今年有個規劃，就是想要休息，「不用長，短短的一個禮拜至兩個禮拜，對我來講就是長假了」，表示一直想讓自己放個假，「再平凡不過的短短幾天休假日，對珊珊來說都像是一種奢求」。

丟丟妹提到自己從事直播8年了，感謝粉絲陪她一起經歷很多事情，看遍她的人生故事，「你們很多都是從小看我長大，不離不棄，未來的每一年，我會繼續做大事，讓你們看到不一樣的我，謝謝你們沒有嫌棄我是『過氣的直播主』」。

事實上，丟丟妹先前曾透露，過去從時薪50元的飲料店店員做起，後來改行當童裝店員，又因超強的帶貨能力，一天可以交出20萬到30萬營業額，成為全台眾所周知的直播天后，如今坦言想休息一段時間，相信粉絲們也會等她滿血回歸直播間。