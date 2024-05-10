北基表示，土地建設業務除「水律川」景觀大樓預售案，總銷約40億、已售率約84％，並於4月陸續交屋入帳，還有「泰嘉拓真」預售案亦有機會於第二季起陸續交屋入帳，有助增添營運良好動能。

北基近兩年加速多角化業務佈局，除穩步擴增加油站站點數，提高整體發油量與全台加油站覆蓋率，搭配發展土地建設、綠能事業版圖，擴大營運規模。

北基指出，子公司三地能源秉持深耕台灣綠電市場戰略佈局，跨足太陽能光電、儲能、EV充電服務品牌「特爾電力」、電動巴士銷售、綠電銷售等策略，4月綠色能源業務仍受惠太陽能光電業務共計115.93MW商轉穩定貢獻電費收入，儲能業務合計15MW案場AFC併網收入，以及「特爾電力」充電站運營與充電樁設備銷售，帶動4月綠色能源業務銷售明顯年增278.43％。

北基仍將持續評估具發展性加油站新設計畫，以及評估加油站設置電動車充電站數量，加上子公司三地能源加速透過轉投資三地怪獸電力拓展綠電銷售，以及轉投資莫爾顧問進軍碳盤查及查驗服務領域等，期盼強化穩健多元營運利基。