環保意識抬頭，全球追求低碳、減塑，民進黨新北市議員張維倩10日質詢指出，Ucup2.0立意良善，希望大家不要再用一次性飲料杯，然而人可以一天不喝飲料，但不能一日不吃三餐，環保餐具使用率高於飲料杯，建議市府對於使用環保餐具的餐飲業者，應列冊業者名單告知民眾，鼓勵業者，達到減塑目的。

張維倩表示，民眾為避免麻煩或找不到水源清洗，通常不想用循環杯、環保餐具。每年有大批遊客造訪花蓮東大門夜市，花蓮縣政府預估，若業者提供環保餐具，一年可減少1800個一次性餐具，因此花蓮縣府設立專門的清洗環保餐具中心，新北市可借鏡花蓮市府。

張維倩指出，宜蘭縣推動不塑城市，辦廟會、外匯或老人食堂，均與使用一次性餐具的廠商合作訂餐，她建議新北市府可列冊管理使用環保餐具的廠商，並告知給民眾知悉，以此鼓勵具環保意識的廠商。

張維倩說，環保意識抬頭，不要只要推廣使用飲料杯，環保餐具使用率高於飲料杯，畢竟「人可以一天不喝飲料，但不能一日不吃三餐」，應相輔相成，達到減塑目的。

環保局長程大維表示，市府推動Ucup循環杯，Ucup 1.0仍在執行，不只在路跑活動、校慶，Ucup 2.0則是搭配零售飲料店，而連鎖飲料店自備飲料杯已納入法規，還有搭配職棒活動，提供球迷使用循環杯。