傳出蔡英文總統將於下周一特赦前總統陳水扁，但是他身上仍有案件尚未定讞。對此，立院司法法制委員會召委吳宗憲安排15日委員會邀集相關單位進行專案報告。他認為，政府應對相關案件進度釋疑。

針對特赦陳水扁，司法委員會召委吳宗憲下週三邀請司法院秘書長、法務部部長率所屬相關單位列席就「總統行使特赦後，該案未沒收之不法所得及停審未定讞案件之處理」進行專題報告，並備質詢。

吳宗憲對此表示，希望藉此讓大家釐清目前狀況，哪個案子還沒處理好，因為社會上對此有不同想法。他說，特赦不是大手一揮就沒事，政府要解釋疑義，讓人民知道案件進度，公開說明還有多少案件還沒處理，是否還有犯罪所得還沒追回等。

吳宗憲強調，對於是否特赦沒意見，這是總統權限，但對於保外就醫是制度濫用，堅決反對，因為法律講求的是平等性原則，不同人不應有不同對待，目前監獄中比陳水扁嚴重太多了，但都沒有保外就醫機會。