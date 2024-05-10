基隆市政府10日召開「有愛城市委員會」首次會議，由市長謝國樑親自主持期待透過此一平台，讓跨局處的橫向整合更完善，以更全面的資源與政策服務市民，共同提出更好的市政方針與計畫，讓市民感受到基隆市府服務的溫暖，讓基隆朝「亞洲最有愛城市」邁進。

基隆市政府10日召開「有愛城市委員會」，由市長謝國樑（左）親自主持，透過該平台讓市民感受到市府服務的溫暖。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基市府表示，本次主要是為了奠定跨局處合作基礎並推動有愛城市之方向，促進溝通效益。謝國樑指出，「有愛城市」的理念，不只要讓市民有感，也要府內各單位與所屬機關同仁有感。希望委員會可發揮跨局處、跨科室合作的力量，在政策規畫思考時，就發揮這種感受愛及付出愛的精神，帶給市民更有溫度的服務。

基隆市政府10日召開「有愛城市委員會」，由市長謝國樑親自主持，透過該平台讓市民感受到市府服務的溫暖。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑表示，「有愛城市」就是讓市民能感受到關懷，可以得到好的發展與照顧。基隆這幾年面對很多的轉變，市政也面對越來越多社會問題的挑戰，特別是對於兒童、青年、身心障礙者、長者、婦女等各類群體，市府如何提供好的照顧和支持，應該重新思考資源的運用。

市府表示，至於「有愛城市」的內涵，將透過這次提出的六大施政主軸，包含「正義健康社會」、「互助共融社區」、「永續循環產業」、「宜居樂活環境」、「多樣自然生態」、「活力文化風貌」，來實現三大願景，即「老有所樂、壯有所展、幼有所育」。有愛城市委員會將透過「以人為中心」的視角來解決社會各面向問題，對市民在基隆的生活發展及需求提出解決方案。

社會處長楊玉欣補充，有愛城市三大願景的老有所樂，是以全齡樂活營造幸福無憂銀髮生活圈；壯有所展是創造多元發展產業生態系；幼有所育是營造快樂適性教育好環境，透過四大策略即宜居性、開放性、活力性及就業性，來落實六大施政主軸。