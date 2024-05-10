從黑澀會美眉出道的「南霸天」妖嬌（陳詩筠），擁有美艷外型和火辣身材，近年她成為專業DJ，活躍於各大音樂活動，10日她驚喜宣布收到文化局的邀請，將前進巴黎奧運表演，貼文凸顯興奮情緒，不少粉絲得知後也在下方留言為她加油。

妖嬌10日透過社群發文，直呼：「妖嬌今年將前往法國巴黎奧運演出！！！！」一句話一連打了三次，顯見激動心情，她解釋成行原因：「感謝文化局的邀請，非常非常榮幸能夠參與到，四年一次的奧運會外演出！現在還是不敢相信」，也感嘆這會是她人生中一個里程碑，自己絕對會把握機會表現，也會為這次巴黎奧運做好準備，同時賣關子，「正在進行的秘密任務，敬請期待」，並呼籲粉絲朋友們可以多多分享讓更多人看到這件事。

DJ妖嬌將前進巴黎表演。（圖／djswallow_tw Instagram）

她貼出這次活動的節錄，巴黎為凸顯文化奧運，邀請臺灣在官方指定藝文場域拉維特園區（Parc de la Villette）設置臺灣館展演，將於7月27日到8月10日期間，以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」4大主題內涵，邀請22組表演團隊、120多人、展演近60場節目，表演藝術類型則涵蓋現代劇場、傳統戲曲、偶戲、舞蹈、流行音樂、DJ等等，交織我國多元的文化現象與新創的藝術能量。

DJ妖嬌收文化局邀請。（圖／djswallow_tw Instagram）

網友們得知消息後直呼：「很值得恭喜耶」、「太讚了」、「讓全世界看到台灣獨特的辣度～」、「替你開心」、「為國爭光」、「台灣之光」。