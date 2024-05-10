此外，永裕4月營收2.41億元，月減9.04％，年減9.96％；前四月營收10.06億元，較去年同期減少6.08％，營運仍顯艱難。

永裕表示，大陸經濟下滑，影響消費需求，連動客戶下單量縮減，加上客戶推遲新產品開發，後續整體營運量能不足；稼動率降低及日圓匯率貶值侵蝕營收表現，使得毛利率下降，營運遭逢嚴峻極挑戰。

面對產業經濟景氣尚未起色、通膨推升集團營運成本暨排碳有價的趨勢，永裕除撙節支出，再優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升生產效率，並加速投資減碳的新產品新製程、制度化永續地執行相關碳管理制度等，期盼逆風維穩營運發展。

永裕佈局環保材料的研發創新，已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，已陸續出貨中，持續推展綠色經濟版圖。

此外，有鑒顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材商機，永裕已再增購第二套設備連線「軟管FLEXO印刷機台」配合各式自行研發的專利色母，並新增含藥級日化容器系列及劑型開發，注入高端生技包材的行銷能量，以滿足國外品牌商下單需求，更能優化獲利結構。

永裕強調，後續營運重點仍繼續朝建置自動化工廠為目標，為再深化JIT的生產管理，已陸續導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，並提升庫存的周轉效率。