4月23日，憲法法庭進行死刑違憲案言詞辯論，死刑是否違憲、是否應繼續存在，似乎將由大法官以憲法判決加以決定。對此，「中華人權協會」表示，將於5月13日舉行「死刑存廢全民參與-審議民主啟動」記者會，發起採用審議民主方式對死刑議題進行思辨。

「中華人權協會」指出，死刑存廢與否是爭論已久的問題。臺灣自2000年政黨輪替後，開始有逐步廢死的政治主張，2009年「兩公約」國內法化，法院判死的案件量大減。然而，近20年來，臺灣社會支持死刑的民意調查，始終均在80%左右。

本此活動發起人們均認為，死刑議題不僅是法理問題，尚涉及社會大眾的倫理確信，以及複雜的制度變革與配套等問題，純以司法程序來做倫理和政策決定，勢將造成司法菁英與社會大眾及民意機關的對立，使已顯薄弱的司法公信力進一步受傷，而當下公民與民意機關亦缺乏有效方式立論發聲，與司法進行深度對話，因此我們發起採用審議民主方式對死刑議題進行思辨。

「中華人權協會」認為，審議民主的目的就是希望能讓公民在有充分資訊下對於公共議題進行討論，思考後表達意見而非直覺式的表達意見。面對民意高度支持死刑而司法卻可能宣告死刑違憲的情況，以審議民主的方式探究死刑存廢，促使司法及社會大眾、民意機關重視此一議題，實具有迫切性與必要性。

緣此，中華人權協會於113年5月13日(一)上午10時，假台北市台大校友會館，舉辦「死刑存廢、全民參與-審議民主啟動」記者會，希望能讓公民在有充分資訊下對於公共議題進行討論，思考後表達意見而非直覺式的表達意見。