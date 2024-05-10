滑滑手機就認識的人，你真的了解他是什樣的人嗎？以交友軟體連環殺人案為展開的日本驚悚推理片《完美配對謀殺案》，找來日本女星土屋太鳳以及人氣偶像組合「Snow Man」成員佐久間大介和型男金子信昭主演，全片懸疑感拉滿，看似浪漫的邂逅，卻藏著恐怖殺機和驚人秘密，令人衝擊的結局也掀起網友討論，台灣將於6月14日上映。

根據統計，日本婚友仲介的市場規模已超過1000億日幣（約新台幣207億），至今仍持續增長中，網路交友軟體也因此成為最多閃婚夫妻相遇的契機和20多歲男女找結婚對象的管道。執導過《AV帝王》及《午夜天鵝》的鬼才導演內田英治，相中這個早已融入人們生活日常卻又充滿未知的題材，拍攝《完美配對謀殺案》，呈現隱藏在相遇背後，細思便會感到恐懼的故事。電影曾在去年於高雄電影節放映，不但座位秒殺，也曾數天佔劇觀眾最喜愛電影第一名的寶座，口碑出色。

在《今際之國的闖關者》中展現俐落身手，更順利打開海外知名度的女星土屋太鳳，這次在電影《完美配對謀殺案》中一反之前陽光健康的模樣，扮演飾演性格安靜、不擅戀愛的婚禮企劃人員「輪花」，她原本只是想透過網路結識合適的另一半，沒想到竟被捲入駭人連環殺人事件中，令她幾近崩潰。

戲外，土屋太鳳則是在去年和秘戀5年的片寄涼太閃婚生子，《完美配對謀殺案》是她產後復出宣傳的首部電影，她在片中有不少內心轉折，她希望觀眾能跟著輪花，充分感受電影中刺激且充滿反轉的獨特魅力。

土屋透露懷孕期間必須顧慮很多，順利卸貨之後，她最開心的事情是又可以重新盡情跑跳，身材能迅速恢復到產前纖細的模樣，也是因為她完全靜不下來，她笑說：「剛開始重新運動時，我只跑了5分鐘卻感覺過了30分鐘，之前好不容易培養起來的體能跟耐力全都打掉重練。」升格當媽媽後，不僅體力得重新分配調適，連時間也被填滿，現在拍戲之餘還必須兼顧家庭跟育兒的她笑說：「要忙的事情太多，常常一轉眼一天就過去了，可以的話，我想要更有餘裕地感受生活。」

前陣子為了電影上節目宣傳的她，出外景時喝到美味的甲魚湯，忍不住露出滿足表情，她笑說：「我真的很喜歡吃各種鱉料理，每次吃了以後都感覺充滿活力，而且鱉富含膠原蛋白能養顏美容，湯裡再加入生薑跟高麗蔘更是絕配。」