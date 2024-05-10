台灣東部海域今天（10日）15時45分發生規模5.8地震，地震深度僅10公里，最大震度4級。日本氣象廳在當地時間16時52分（台灣時間15時52分）發布海嘯預報訊提醒，這起地震可能會導致日本沿海的海平面發生些許變化，尤其沖繩縣沖繩本島、宮古島、八重山群島等地區，但無須擔心會造成災害。

綜合日本電視台、富士新聞台報導，日本氣象廳對於台灣今天下午3時45分的這起地震發布的規模為6.4，比台灣中央氣象署的規模要大，並稱地震深度極淺，國境南端沖繩縣的宮古島、八重山群島附近海面可能會在幾小時內發生輕微變化，但不至於發生明顯海嘯，高度預估不到20公分。

宮古島、八重山群島都在台灣以東的太平洋海域。

日本時間17時30分（台灣時間16時30分），北海道十勝附近海域也發生規模3.8地震，地震深度50公里，最大震度2。氣象廳表示，民眾無須擔心北海道這起地震會引發海嘯。