立法院邀請準總統賴清德國情報告，下周一朝野協商。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今下午受訪表示，民進黨希望指派代表方式進行，她預判各政黨推派幾位發問，總統進行綜合回答，協商時來框訂發問人數、時間，回答的形式，她也呼籲在野黨應當不再提出即問即答違憲的要求。

吳思瑤指出，今天國民黨、民眾黨分別提案邀請總統國情報告，依程序處理交付朝野協商，至多1個月時間可以協商好好對話，但是在1個月協商冷凍期期間內，如果各黨提早獲得共識，當然可以提前，因應《立法院職權行使法》15之1到之4的條文，本來就要針對總統赴立院國情報告，由黨團協商協議時間、人數、詢答方式等。

吳思瑤透露，在立法院長韓國瑜主持下，今天在議場後各黨團私下磋商，國民黨、民眾黨兩黨確實表達比較大的彈性空間，藍白都說會尊重總統職權，會在大家都說OK的方式下進行，不會為難總統，所以可以好好磋商進行的方式。

她透露，磋商過程感受到大家都在同樣的善意上，希望共同促成總統史上第一次國情報告，進行要順利，也敲定下周一韓國瑜下午2點到6點召集協商，處理兩個課題，第一就是總統國情報告，第二個就是2個花東建設條例逐條協商。

吳思瑤說，民進黨立場，如同總召柯建銘與她代表黨團的發言，一定要在合乎憲法、法規，合理可行的基礎上，共同創造史上第一個總統赴立院國情報告的正向憲政慣例，希望一定要是好的憲政慣例，不是創下負面憲政惡例，民進黨底線就是要合乎憲法，國民黨、民眾黨說願意不設前提好好磋商進行的方式。

吳思瑤指出，她歸納可能幾個方向，第一個，共同邀請總統到立法院國情報告，共同做出邀請，第二，總統必須來進行國情報告，第三，要進入詢答，也就是有「問」的部分，確實可以進行詢問，關鍵在於第四個部分，「答」是如何答詢，要進入問答，「問」是幾個人問，是代表制？或是國民黨賴士葆說113位每個立委都問？要進入朝野協商。

吳思瑤說，民進黨希望指派代表方式進行，依照議事程序推敲，若113名立委，每個人要問5到10分鐘，會耗費好幾天，如果二、五才是院會時間，也許可能會拉到1個月，立法院5月底休會，若要延會還要處理行政院長施政報告總質詢，也許延會到下個會期開議，等於時程拉長，因此不可能滿足每個立委都問。

吳思瑤認為，大家若能匯聚共識，協商過程來敲定各政黨推派幾位代表，時間當然不會毫無限制，大家來框訂發問人數、時間，回答的形式，民進黨底線是合乎憲政，每個國人都要依據憲法進行每項工作，各何況是制定法律的立法院，合乎憲法狀況不可能是在野黨過去拋出的期待「即問即答」。

吳思瑤說，周一韓國瑜協商，具體針對總統報告日期，各政黨推派幾位發問，總統進行綜合回答，目前分析與預判，國民黨、民眾黨、民進黨自己的意見，歸納出這些可行的方案，既然各政黨談好要不設前提、大家來談、充滿善意，尊重總統，不會有過當要求，也要合乎憲法，在野黨應當遵循他們不再提出即問即答違憲的要求。

而是否有就詢答形式，與賴清德對焦過？吳思瑤指出，目前還沒有，現在總統要交接，非常忙碌，黨團每天都都在打仗，沒有依這個主題，特別跟賴清德約時間討論，賴清德信任黨團可以做出很好的協調，賴清德也相信各黨團不會做出違反憲法過當的要求。