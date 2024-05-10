母親節前夕，近日風波不斷的國民黨立委徐巧芯透露，有一名男子在她家附近假裝閒晃，實際上卻不斷用手機拍攝她的住家。媽媽忍無可忍，打開窗戶跟他吵架。徐巧芯感嘆表示，媽媽對不起，母親節前夕沒能保護好她，她只是普通人，不是陸配（就算是又怎樣），也沒有參加婦聯會（也是綠營議員造謠）。

徐巧芯今(10日)在臉書粉專表示，這禮拜是母親節，本來想要祝媽媽母親節快樂，但很遺憾的是，她或許一點都不快樂。

徐巧芯透露，她知道最近每天都有人輪流來她家騷擾。今天下午大約3點左右，有一名男子戴著口罩，在她家附近假裝閒晃，實際上不斷用手機拍攝她的住家。當時她的母親在她家幫忙餵貓，從窗戶看到他的行為，忍無可忍，打開窗戶跟他吵架。

徐巧芯表示，其實她一直都有提醒母親，不管那些人如何做，都不要理他們，不要跟他們講話。但她媽媽說「我太痛苦了，對不起了」。

徐巧芯指出，這或許不是一個快樂的母親節，吵架也絕對不是好的示範。但是我們是打不倒的勇者，只會越挫越勇，大家還記得她的口號嗎？「給我力量，為你衝鋒」。她一直都沒有辜負這句話，所有的負面力量，都會成為她的正面抗戰能量。

不過，徐巧芯仍感嘆表示，媽媽對不起，母親節前夕沒能保護好她。她只是普通人，不是陸配（就算是又怎樣），也沒有參加婦聯會（也是綠營議員造謠），我們並不是政治世家，我的娘家也沒有犯法，一般普通市井小民該如何承受這樣日以繼夜的騷擾呢？尤其那些謠言既充滿歧視又低級。但永遠要記得，錯的不是我們，是那些把無聊當有趣，到處霸凌羞辱還洋洋得意，毫無底線的綠營側翼。因為我們沒有做錯事，所以永遠可以抬頭挺胸，繼續勇往直前。