看好液冷散熱未來的成長，奇鋐預期GP 水冷板部分客戶在今年第四季就可望量產，有望推升液冷營收步步高升，奇鋐初估去年貢獻營收僅2％的液冷散熱，今年估占比可達5至10％，另基於現有訂單看來，明年應可創造倍增營收。就未來展望言之，奇鋐表示，第一季因有農曆春節，會是全年的谷底，第二季營收和毛利率都會較首季微幅成長，第三季則可望有明顯的成長，全年可望朝「季季高」的方向前進。
奇鋐營收朝季季高邁進 液冷散熱占比估達這數字
散熱大廠奇鋐（3017）今日召開法說會，公布首季財報，經結算首季營收153.09億元，較去年同期的118.35億元，年增29.36％，毛利率22.03％呈雙增，分別較去年第四季的21.8％及去年同期的19.74％，增加0.23個百分點及2.29個百分點，換算每股稅後純益為4.08元，表現優於去年同期的EPS2.85元，獲利成長43.16％。
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