看好液冷散熱未來的成長，奇鋐預期GP 水冷板部分客戶在今年第四季就可望量產，有望推升液冷營收步步高升，奇鋐初估去年貢獻營收僅2％的液冷散熱，今年估占比可達5至10％，另基於現有訂單看來，明年應可創造倍增營收。就未來展望言之，奇鋐表示，第一季因有農曆春節，會是全年的谷底，第二季營收和毛利率都會較首季微幅成長，第三季則可望有明顯的成長，全年可望朝「季季高」的方向前進。