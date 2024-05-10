為確保鶯歌區鳳吉一街行車安全並兼顧兩側住戶使用需求，新北市交通局經蒐集民眾意見及辦理會勘後，決議將車道留設2.8公尺寬度、劃設紅線及白色道路邊線，並限速30公里及禁行大貨車，以確保行車及人行安全。

交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，鶯歌區鳳吉一街道路兩側大都是老舊透天厝及公寓，居民有人行及停車需求，隨著周邊大型社區開發，車流量激增，造成尖峰時段車流壅塞，今年3月亦曾發生汽、機車對撞事故。

林昭賢說，鳳吉一街僅為8公尺計畫道路，經與地方協商後規劃雙向各1車道，車道寬度維持2.8公尺以符合市區道路及附屬工程設計規範，同時考量行車安全，沿線限速30公里、禁行大貨車，並畫設紅線，車道範圍禁止臨時停車，維持車道淨空，以維行車安全。

另，路側畫設白色道路邊線，邊線外及溝蓋側為路肩範圍可供人行及停車使用。

交通局將持續觀察鳳吉一街車流及交通秩序，作為後續檢討改善，也提醒用路人務必遵守標誌、標線及交通規則，共同維護交通安全。