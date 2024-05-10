台南市北門區井仔腳瓦盤鹽田出產的成功鹽入選國宴伴手禮，也是國宴每道菜色的調味佐料。（雲嘉南管理處提供／程炳璋台南傳真）

台南市北門區井仔腳瓦盤鹽田出產的「成功鹽」是台灣唯一人工曬鹽，年產量僅1噸，頂級鹽花更是「珍饈」，現為雲嘉南濱海國家風景區管理處「鹹味浪潮」品牌，旗下「職人日曬頂級鹽花禮盒」獲選國宴伴手禮，同時也是國宴菜色的佐料。

國宴伴手禮送「鹽」？準總統賴清德就職國宴首度移師台南市，台南市政府從眾多代表台灣食品中，挑選出伴手禮，其中1項「成功鹽」引起大家好奇。

「成功鹽」是台灣守護文創公司的產品，來自北門區井仔腳16公頃的瓦盤鹽田，此處曬鹽已有200多年歷史，是全台最古老且唯一的瓦盤鹽田，過去常被誤認是教學兼觀光用途，其實這些鹽堆是曬鹽職人以傳統的三曝九曬工法產出，是台灣唯一人工曬鹽。

井仔腳瓦排鹽田製成的頂級鹽花相當珍貴，與市售進口鹽不同，口感不死鹹、入口即化、尾韻回甘，年產量僅1噸，市面上每200克售價千元。

鹽花在歐洲有「鹽中魚子醬」之稱，台南市長黃偉哲形容有如「國際精品界的LV」，業者表示，成功鹽除了入選伴手禮，也成為國宴每道菜色的調味佐料。賓客有機會體驗到台灣海洋、風土滋味。

雲嘉南管理處長許宗民表示，「鹹味浪朝」品牌登上國宴是對雲嘉南海味的肯定及台灣鹽業文化的鼓舞，創造在地品牌差異化與獨特性，

台灣守護文創股份有限公司董事長陳仁昌表示，井仔腳鹽田延續著鄭成功部將陳永華參軍引入台灣的淋滷日曬法製鹽，「成功鹽」的出產是井仔腳鹽田古蹟活生生存在並持續運作的證明。