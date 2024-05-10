8日婦人再次面交50萬元時，逮捕1名面交女車手及2男在旁把風、收款犯嫌。（圖／警方提供）

8日婦人再次面交50萬元時，逮捕1名面交女車手及2男在旁把風、收款犯嫌。（圖／警方提供）

新北市一名婦人瀰漫在網路的迷霧中，誤信臉書廣告的美夢，踏入投資陷阱！加入投創高獲利的網路群組，引得她源源不斷匯出及面交共130餘萬元。直到她驚覺，已被詐騙圈套纏身！急忙奔向板橋警分局求助，8日婦人再次面交50萬元時，逮捕1名面交女車手及2男在旁把風、收款犯嫌。

警方表示，今年3月初，以社群軟體臉書加入詐騙集團投資高獲利網路群組後，一名佯稱投資公司專員的詐團女子專為婦人服務，要求婦人加入假投資軟體，婦人被該軟體所顯示的高獲利吸引，後因取回款項不成及需要高額手續費後驚覺遭受詐騙，故向板橋警分局報案。

婦人報案時詐騙集團仍不斷以話術「如不繳付手續費、保證金，無法拿回投資款項」等語要求婦人付款，板橋警專案小組獲悉將計就計，陪同婦人至約定面交地點，並於19歲連姓女犯嫌出現取款時當場逮捕，並同時逮捕在旁監控、把風、收錢27歲蘇姓男犯嫌、22歲吳姓男犯嫌，當場於犯嫌身上查扣犯罪所得2萬6000餘元、犯案用手機5支、作案交通工具車內查扣不法所工作證，假投資公司現金收據、第三級毒品愷他命等證物。全案依詐欺、毒品等罪嫌移請臺灣新北地方檢察署偵辦。

板橋警分局陳宇桓提醒民眾投資千萬要注意，應由合法正證券公司操作，勿輕信網路投資獲取暴利，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」投資必為詐騙。