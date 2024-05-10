台北市長蔣萬安今(10)日赴議會專案報告，針對北士科爭議，台北市議員洪婉臻指出，北士科有非常多爭議，北市府現在卻修訂北士科土地使用分區管制，除允許進駐的主要產業外，還放寬「兼辦」批發零售業，質疑是否變相圖利；產發局長陳俊安強調，只能設辦公室，另外為滿足基本生活需求，允許餐飲業等可進駐，但僅限低樓層、建物內上限為30％。

洪婉臻表示，本來新光人壽在投標時，讓人覺得走後門、沒送投資計畫書，且北士科原本只允許做生產製造、辦公室、生技醫療、服務業和企業總部，如今在政風介入調查之際，現在又開放「兼辦批發零售」， 觀感非常不好。

台北市長蔣萬安今(10)日赴台北市議會，針對4大案做專案報告。(羅永銘攝)

她說，柯市府當初招標時，T17、T18免除計畫書、回歸土管，現在開放兼批發零售業，這項變更是否產生潛在利益，導致反應在投標金上漲，而且兼辦該如何認定，質疑這是否開後門，放寬土管規定變相擴張使用，「不是變相圖利」？

北市產發局長陳俊安表示，有關北士科土地使用分區管制修訂，為因應進駐企業反映，申請公司或商業登記時，面臨部分項目不符使用而無法登記的情況，例如生技醫療產業要進駐，但其營業項目包括批發、零售業務，即便批發零售的賣場不在園區內，但仍無法登記。

陳俊安說，考量實際企業營運型態與實務需求，才放寬「兼辦」批發、零售業務可作「辦公室」使用，以貼近產業需求。另外，為了滿足園區基本生活需求，允許餐飲業等可進駐園區，但僅限在低樓層、在建物內上限為30％。